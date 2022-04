Lina especula e acerta sobre próxima dinâmica no BBB22:

"Hoje foi um dia intenso", comenta Lina. "Dia louco, né? Será que vai ser assim agora? Provavelmente, né?", indagou Scooby. A sister comentou sobre a dinâmica e acerta sobre os próximos passos no jogo. "Dia de festa no meio e domingo Paredão. Se domingo sair alguém e tiver prova e paredão, já imaginou uma coisa dessa?", disse ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.