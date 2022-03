Lina confronta Jessi após formação de paredão: 'Não vou esperar que você me salve'

Lina rebateu a sister: "Esse é um lugar que eu vejo que eu também preciso pensar minhas estratégias, porque eu sei que se em um momento eu tiver nesse fogo cruzado, não posso contar, não posso esperar isso de você...Não vou esperar isso de você, que você me salve, que me proteja."

Lina confrontou Jessi após a formação do paredão deste domingo (20) no BBB22. Elas conversaram sobre as estratégias e prioridades no jogo.

