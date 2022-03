Lina comemora liderança após 17 horas de prova de resistência

Linn da Quebrada é a décima líder do "BBB 22" (TV Globo) e teve seu "reinado" consagrado durante a edição de hoje do reality. A sister venceu a prova de resistência após Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André decidirem abandonar a disputa e ceder a liderança para ela. "A Lina lutou além dos limites do corpo dela. Se agarrou chorando, batendo o queixo de frio. [...] O que foi mais difícil?", questionou Tadeu Schmidt.

