Lina avalia enfrentar PA no paredão: 'vai ser um duelo'

Após escapar da eliminação, na noite desta terça-feira (05), Lina conversou com Jessi enquanto se preparavam para dormir no quarto grunge. Ela avaliou a possibilidade de enfrentar PA no paredão.

"Se eu ou você formos com o PA, vai ser um duelo, você sabe, né? Ee eu for com DG, vai ser outro duelo...Talvez se for você ou Gustavo e Eli talvez seja um duelo entre você e Eli", disse a cantora.

Jessi concordou e afirmou: "Dá medo".