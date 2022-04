Líder Gustavo revela voto em Jessi, mas pondera: 'quero que Eliezer saia'

Ao ver a cena, PA riu e questionou: "Já colocou os caras no paredão?". Gustavo respondeu "Pela minha coerência vou na Jessi mesmo. Ela só foi duas vezes no paredão e a última vez já faz mais de um mês e meio", justificou.

O líder Gustavo já revelou que Jessi é seu alvo de voto no paredão do BBB22. Ele se juntou a PA e Scooby a academia e movimentou o quadro tático.

