Larissa revela que seria aliada de Arthur se voltasse ao BBB22

"Meu foco não seria o Arthur, porque ele tem coerência e até me aliaria a ele.. Ele é um bom jogador, sabe se impor. Mudaria algumas coisas de antes... [Mas] Não iria abandonar as meninas", diz.

"Eu tacaria fogo no parquinho. Dessa vez, eu soltaria o verbo. Falaria que o Eli está de leva e traz, bateria boca com a Natália e a Jessi".

Sexta eliminada do BBB 22, Larissa marca presença no Fora da Casa nesta quinta, 3/3. A sister fala de jogo com Ana Clara e aponta o que faria diferente na casa mais vigiada do Brasil. Ela responde o que faria se voltasse ao jogo:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.