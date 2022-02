Larissa faz pedido ousado ao quarto lollipop em dia de paredão no BBB22

Eliezer e Jade Picon ficam surpresos com a sister, que explicou: "Veja só, tem essa situação de se indispor em relação a DG, que é uma briga que vai comprar e vai ser grande. De qualquer forma, eu estou no Paredão... Eu já estou no Paredão. Não tem mais o que se fazer".

Larissa está se sentindo ameaçada de ser indicada ao paredão, na noite deste domingo (27), no BBB22. Pensando nisso, ela fez um pedido ousado aos brothers do quarto lollipop.

