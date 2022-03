Larissa assume interesse por PA, mas ressalta: 'não sou fura-olho'

A eliminada desta terça-feira (01), Larissa participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann e assumiu que tem interesse em PA e que ficaria com ele, caso o brother não tivesse ficado com Jade Picon.

Larissa falando do Paulo kkkk pic.twitter.com/vFRdJ6mJ10 — jai (@eu_jai) March 2, 2022

"Antes mesmo de entrar na casa eu me interessei pelo PA, quem é que não se interessaria por ele?", brincou. Em seguida, a ex-BBB contou que conversou com Jade sobre o assunto. "Eu falei para ela:'Jade, eu gravei um vídeo em relação ao PA, e eu falei que eu ficaria com ele aqui dentro da casa'. Inclusive o Dg falou: 'Se você não pegar, eu vou pegar'". E conclui: "Mas eu não sou fura olho, não".