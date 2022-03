Laís revela passagem particular de sua casa para hospital onde trabalha

Laís, a 9ª eliminada do BBB22, participou do programa 'Fora da Casa' nesta quinta-feira (24) e, em conversa com a apresentadora Ana Clara, revelou que sua família construiu uma escada que liga a residência da médica ao hospital onde trabalha.

Laís falando da passagem que existe da casa dela para o hospital pic.twitter.com/X58dCimsQY — Bruna (@comentababybrun) March 25, 2022

"Sua família fez uma passagem da sua casa para o hospital que você trabalha? Meninaaa! Explica isso!", perguntou Ana Clara.

"Bem fácil e prático, não é? Na verdade, o hospital é do meu pai e a gente, quando dava plantão, era de madrugada. Então me ligavam para avisar quando tinha paciente. Eu tinha que passar pela rua. E era do lado! E meu pai falou 'Não, gente... é perigoso e tal', aí fizemos uma rampa que dá acesso direto. Acordava quase na hora do trabalho", explicou a ex-BBB.