Laís recusa transar com Gustavo no BBB22

"'Dormir de conchinha, sem roupa. E fazer um love, um love com você. Um love, um love com você...'", começou. Em seguida, ele virou no ouvido da sister e disparou: "Ai, meu Deus, que vontade".

Durante a festa do líder, na madrugada desta quinta-feira (17), Gustavo e Laís conversaram sobre transar no BBB22. O brother fez uma proposta indecente e Laís recusou.

