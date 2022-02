Laís e Jade comemoram eliminação de Arthur da prova do líder; vídeo

A médica revelou que rezou para que o brother fosse eliminado. "Amiga, se eu te contar que eu comecei a rezar? Eu pedi muito para o meu pai e rezei real para tirar eles. Foi eu terminar de pedir que aconteceu. Olhei no fundo do olho dele e falei 'você vai errar'."

Jade e Laís comemoraram a eliminação de Arthur e Lucas da prova do líder na madrugada desta sexta (25) no BBB22. Os brothers erraram a montagem das peças e, ao serem os primeiros eliminados, foram mandados direto ao paredão.

