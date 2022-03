Laís e Eslovênia colocam esparadrapo no umbigo e Lucas questiona: ‘influenciável'

Eslovênia e Laís seguiram Jade Picon e taparam o umbigo ao se arrumarem para a prova do Líder desta quinta-feira, 3.

Eslô contando para a Jade que o Lucas falou que ela é influenciada pela Jade por coberto o umbigo. pic.twitter.com/Hq5BYx4xPm — GRIS (@haftasardenn) March 4, 2022

A atitude, que é uma superstição para evitar receber energias negativas de outras pessoas através do Chakra localizado na região do umbigo, foi percebida por Lucas, que chamou a namorada de “influenciável”.

Em conversa com o brother no gramado, Eslovênia rebateu o estudante de Medicina, afirmando que se influencia por coisas boas e construtivas.

Mais tarde, a Miss Pernambuco contou para Jade no quarto Lollipop sobre a conversa com o namorado, falando com orgulho que prefere ser influenciável por coisas boas do que por coisas negativas - como indireta à aliança do brother com Arthur, rival de Jade.

Eslô também falou que na festa, Lucas questionou se ela ficaria do lado de Jade quando as coisas começassem a apertar. A paraibana crê que o namorado está sendo influenciado por Arthur.