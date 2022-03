Laís desabafa sobre PA: 'Não quer realmente conversar comigo'

Laís ficou intrigada com o comportamento de PA e desabafou, nesta quarta-feira (16), com Eliezer e Eslovênia no quarto lollipop.

"Eu queria brincar com ele, mas tá tão estranho que eu tenho até medo". "Que clima ruim", disse Eliezer.

Laís comentou, ainda: "Tanto que eu acho que ele não quer realmente conversar comigo. Se ele quiser, eu estou aberta a conversar. Eu fiquei mal na segunda-feira [no Jogo da Discórdia], mas foi comigo e com a forma com que eu reagi, com meu tom de voz. Se ele quiser entender o meu lado, tudo bem".

"Uma coisa que eu sei separar e que ele não sabe é educação e convivência. Ele confunde as coisas", declarou a médica.