Laís chora e pede explicação de Natália sobre contragolpe: 'te protegi desde o início'

Laís chamou Natália para conversar sobre os votos da formação de paredão, em que a Natália puxou a sister no contragolpe.

"Naquele momento do Contragolpe... Eu esperava do DG, do Arthur, de um monte de pessoas, mas não de você. Eu senti muito porque o tempo todo, desde o início, de uma certa forma, eu estava querendo te proteger por ter alguma troca com você.", desabafou Laís.

Em seguida, a médica disse que um voto no confessionário não "iria doer". "Mas um Contragolpe que coloca direto no Paredão? Eu jamais faria isso com você.", afirmou Laís.

Em seguida, a médica chorou e revelou que protege a sister desde o início do reality. As duas sisters terminaram a conversa de forma amistosa.