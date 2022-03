Laís bate recorde de rejeição ao ser eliminada com 91,25% do BBB22

Durante o seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt começou de forma diferente, "bagunçando" a cabeça dos brothers. "Neste paredão, duas pessoas terminaram muito próximas. Mudaram de posição domingo para cá. A diferença percentual entre elas foi de décimos. E afinal, quem vai embora do BBB 22 na nona semana? Quem sai, deixa laços fortes aí dentro. Deixa um alerta para quem fica. Quem sai, talvez se arrependa da estratégia que escolheu no BBB. Quem sai, provavelmente não faz ideia dos motivos da sua saída. Quem sai, sai individualmente, não sai como grupo. Quem sai, talvez saísse em qualquer outro Paredão, qualquer outro momento. Quem sai hoje é você, Laís.", disse Tadeu.

Laís Caldas bate recorde de rejeição ao ser eliminada com 91,25% dos votos do público, nesta terça-feira (22), no BBB22. Ela enfrentou Eliezer e DG no 9º paredão.

