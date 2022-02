Laís acusa Arthur de complô contra ela por medo de enfrentar Jade no paredão

Durante o discurso da médica, Arthur interrompeu. "Ela me botou duas vezes no paredão, e eu voltei". A sister, porém, continuou: "Você tem medo de colocar ela e ela voltar. Você não é homem nem tem peito suficiente pra colocar ela", concluiu.

Laís acusou Arthur de complô contra ela por medo de enfrentar Jade no paredão. Ela deu a placa de "minha maior aliada" para Jade Picon. Depois, disse que Arthur "não ganha de jeito nenhum" o reality, durante o Jogo da Discórdia no BBB22.

