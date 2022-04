Jogo da discórdia: PA diz que sente falta de Jade no BBB22

"Sempre tive uma relação muito legal com as meninas, mas a Jade tive uma relação muito maneira.", respondeu o atleta olímpico.

Durante o programa ao vivo, desta segunda-feira (18), o apresentador Tadeu Schmit perguntou dos brothers qual menina eles sentem mais saudade no BBB22. PA logo falou de Jade Picon, com quem teve um relacionamento dentro do confinamento.

