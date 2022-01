Jessilane diz para Rodrigo em quem vai votar: 'me magoou duas vezes'

"Me tratou mal ontem e agora que fui ajudar a Bárbara ela me destratou de novo. Vou votar nela. Não gosto de ser tratada assim", reclamou Jessilane.

Jessilane revelou para Rodrigo que na formação do paredão deste domingo (30) no BBB22 irá votar em Jade Picon. Ela contou que a influencer a magoou duas vezes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.