Jessi e Vyni perdem estalecas ao quebrarem porta do BBB22; vídeo

Vyni dormiu preocupado após a ação: "Amanhã tenho certeza que vão me chamar no confessionário".

Com o descuido, a porta travou e não fechou mais. Os dois ainda tentaram secar a passagem, mas não adiantou. Eles foram chamados a atenção pela produção do reality e perderam 50 estalecas.

Bêbados, Jessi e Vyni derrubaram água no sistema que abre e fecha a porta ao regarem as plantas, na madrugada deste sábado (19), no BBB22.

