Jessi e Natália discutem por causa de foto: 'você é mal-educada'

Jessi e Natália se desentenderam durante a madrugada deste sábado (12) por causa de fotos. A professora teria chamado Natália para fazer foto e a sister teria ignorado o convite.

"Não fui porque eu não queria tirar foto com você e o Lucas, é porque eu adorava a música que tocou e sabia que não iria repetir. Aí, perguntei: 'tem que ser tudo no seu tempo' e você falou: 'então, não precisa mais' e falei: 'ok'. Depois, você chegou em mim e perguntou: 'está tudo bem?' e eu falei: 'está'. Você perguntou: 'vai ficar com raiva até que horas?' e eu falei: 'não estou com raiva'. Você virou: 'você está com raiva, sim' e eu falei: 'você é mal-educada, mas não estou com raiva. Estou de boa'. Você começou a gritar comigo no meio da festa e falei: 'Não. E só não quero brigar'", explicou Natália.

Jessi disse que está tudo bem entre elas. Natália seguiu se justificando. "Não foi. Tu falou barbáries e eu falei: 'miga, está tudo bem'", aponta.

"Barbáries? Parece que eu xinguei. Natália, pelo amor de Deus", rebate Jessilane. "Você ficou falando horrores e eu falei: 'miga, eu só não quero brigar' e dei as costas para ficar de boa", aponta Natália. "Eu dei as costas para ficar de boa também", disse Jessi. "Então, está tudo bem. Não tem problema", afirmou Nat.

"Natália, você falou que eu sou assim. Eu chamei uma e você não veio, se eu chamar três vezes e você não veio, não precisa mais. Eu sou assim e você sabe. Eu deixo claro que gosto de fazer as coisas na minha hora", finalizou Jessi.