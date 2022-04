Jessi diz que está de 'coração partido' com eliminação de Lina do BBB22

"Tem que agradecer mesmo. No final das contas tem que agradecer, você ficou. Mesmo com a Lina saindo, você ficou... Ai, eu estou tão triste que a minha amiga foi embora. Ao mesmo tempo que a gent fica tentando ser forte, vem um sentimento ruim", disse Jessi.

No quarto líder, Jessi disse estar com o coração partido após eliminação de Lina, na noite deste domingo (10), no BBB22.

