Jessi desabafa com Lina sobre Natália: 'ela não quer ouvir'

Jessi e Natália se desentenderam e Lina tentou minimizar a situação entre as 'comadres'.

"Acho que amanhã, com a cabeça fria, vocês podiam conversar...", disse Linn da Quebrada. Jessi respondeu: "Eu não tenho nada para falar, não."

"Vocês se chateiam por algumas coisas... E acho que são coisas que vocês acabam não falando tudo também. Você não acha?", questionou a cantora.

"É porque todas as vezes que eu tento falar, ela não quer ouvir. Eu já falei. Em outras situações que aconteceram, eu já falei... Não adianta. É assim que ela vê as coisas. Por exemplo, no mesmo dia do Paredão... Que ela ficou falando com a gente que não deveríamos fazer isso no dia do Paredão dela, é a mesma forma que eu sinto quando estou empolgada e ela fica tentando cortar minha empolgação", explicou Jessilane.

"Não é sobre os outros. É principalmente sobre a pessoa que está do meu lado e que eu espero que fique animada pela minha animação. E ela me corta nesse sentido, entendeu?".