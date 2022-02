Jade revela que vai mirar em Arthur e DG nas próximas votações

"Gente, eles querem acabar com esse quarto. Eu falo isso desde o início e parece que não entra na cabeça de vocês. Eu falo isso o tempo inteiro e ninguém me escuta", argumentou Laís.

"É que a situação está assim: a gente vota nelas [Jessilane, Natália e Lina], elas votam nos meninos [do grunge] e os meninos do grunge votam na gente. Não cruza. A gente, talvez, deveria ter colocado o DG hoje, depois de todo o contexto e depois de ter ouvido a palavra do Scooby, que queria ir nas meninas", explicou Jade.

Após a formação do paredão, Jade Picon revelou que seus alvos serão Arthur e DG nas próximas votação no BBB22. Ela disse acreditar que teria sido melhor que Douglas fosse um dos emparedados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.