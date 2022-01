Jade Picon escondeu BBB 22 da família após experiência em 2019: ‘até namorado ameaçou terminar'

Agora, Jade conta que só revelou a notícia para o seu empresário e sua melhor amiga, que trabalha com ela, e disse ao pai que iria fazer uma viagem ao trabalho. Para não deixar os familiares na mão, ela gravou áudios e vídeos se explicando após o seu nome ser oficialmente revelado no programa. Quem ficou sabendo por último foi o irmão, Leo Picon, porque segundo a influenciadora, ele é “muito fofoqueiro”.

Ela também exemplificou afirmando que as coisas ficam complicadas com todos opinando ao mesmo tempo, ouvindo preocupação de pai, mãe achando que ela iria surtar em rede nacional, e “namorado falando que se fosse iria terminar”.

Em conversa com os brothers nesta quinta-feira (20), Jade Picon contou que não falou para ninguém que iria entrar no BBB 22, nem mesmo para os seus pais, após ter uma experiência negativa quando foi chamada para o programa em 2019, antes de completar 18 anos.

