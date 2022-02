Jade é criticada ao escolher Natália, Gustavo e Larissa para almoço da Líder

Fãs da influencer a defenderam, afirmando que ela já tinha afirmado que queria levar Nati para o almoço antes mesmo da casa de vidro entrar e antes do resultado do paredão.

Jade no Almoço do Líder fazendo o que ela foi fazer: Falar Sobre o Jogo. E ta Certa! Não vi o menor problema ela escolher os dois novos competidores E a Naty MERECE. #BBB22 pic.twitter.com/8C3vYM1PLG

