Jade é consolada por Scooby após eliminação de Larissa: 'nada vai me derrubar'

A influencer Jade Picon foi consolada por Scooby, na madrugada desta terça-feira (01), no quarto lollipop depois que Larissa foi eliminada do BBB22. Ele afirmou que a sister é como se fosse uma irmã para ele e que não votaria nunca nela.

scooby falando pra jade que ela é como uma irmã e nunca votaria nela pic.twitter.com/JiUiEYFxuj — (@jesscomentando) March 2, 2022

"Ninguém desse quarto que foi para o paredão, voltou. Ninguém", desabafou Jade. O surfista respondeu: "Você é como se fosse minha irmã. Tem três pessoas daqui que eu nunca vou votar e duas que são minhas prioridades. Quem eu nunca quero votar na vida é você, PA e DG. E as pessoas que são minha prioridades são Eslô e Vini".

"Com as dinâmicas que são, tem que se preparar psicologicamente", diz o surfista. Jade rebate: "Mas eu estou. Eu tenho uma postura que, as coisas me atravessam, mas não me derrubam. As pessoas saem, eu choro, fico mal, mas amanhã eu estou bem. Nada vai me derrubar.", declarou Jade.