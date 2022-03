Jade diz não se arrepender de rivalidade contra Arthur

"Não me arrependo de não ter sido aliada de Arthur, até porque a gente jogava bastante diferente. Eram estratégias diferentes. Ele mesmo falou que é bastante racional. Disse: 'Eu não coloco emoção na frente do racional'. E eu já era uma mistura de racional com emoção... Às vezes eu ia para um lado, outra vez eu ia para o outro", explicou a ex-BBB.

Jade Picon participou do programa BBB - A Eliminação, na madrugada desta quarta-feira (10) e revelou aos apresentadores Ana Clara e Bruno de Luca que não se arrepende da sua rivalidade com Arthur Aguiar.

