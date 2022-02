Jade dá trégua em briga com Arthur: 'cansei de falar dele'

Após a declaração, a sister, então, deu o colocar vermelho para o brother Gustavo, que está no quinto paredão com Paulo André e Brunna. Arthur não se manifestou.

Embora não tenha apontado o nome do marido de Maíra Cardi na brincadeira, como o brother sem chance de levar o prêmio milionário para casa, a sister aproveitou o momento para falar do participante.

E como de costume, o jogo da discórdia desta segunda-feira do "BBB 22" (TV Globo) foi o palco de mais uma alfinetada entre Arthur Aguiar e Jade Picon — adversários declarados no reality. Na dinâmica, os brothers tinham que colocar uma medalha azul para o participante que consideram seu maior aliado, e um vermelho para o participante que não tem chances de ganhar a temporada.

