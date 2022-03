Jade cogita atender ao Big Fone e revela quem indicaria ao paredão: 'f*da-se'

Um possível chamado do big fone continua sendo a pauta da madrugada entre os brothers do "BBB 22" (TV Globo). Sem saber que o telefone vai tocar no próximo sábado, Jade também especulou essa possibilidade e afirmou que pretende atendê-lo. Antes da influencer, Gustavo, Arthur e Jessilane também cogitaram a eventualidade.

