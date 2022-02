Irmão de Jade Picon rebate Maíra Cardi: ‘desrespeito e estratégia baixa’

Fora do BBB 22, a rivalidade entre a família de Arthur Aguiar e Jade Picon está mais séria do que no programa.

O irmão da influencer, Leo Picon, se pronunciou neste domingo (13) após Maíra Cardi alegar que Jade estava com “paixão embutida” por só ter Arthur como opção de voto, e passou a fazer outros ataques à sister. Criticada, a ex-bbb e coach de emagrecimento alegou que estava brincando.

Mas isso não foi o suficiente e Leo detonou a atitude: "Maíra não está em paz e ataca minha família com desrespeito e com estratégias que eu acho baixas. Melhor cortar.

Quando ela entrou na minha live acompanhada de uma advogada dizendo que processaria os administradores da da minha irmã, eu lidei de bom tom. Depois conversei com ela particularmente defendendo que não há desrespeito entre eles e que eu não quero trazer essa rivalidade para cunho pessoal".

"Alguém que se autointitula coach, me chama para almoçar em sua casa e tem um alcance de milhões de pessoas devia ter mais consciência e coerência em como se posiciona. Entender que o BBB é um jogo e que as circunstâncias não devem deturpar nossos valores", afirmou.

Por fim, Leo acusou Maíra de pagar perfis de fofoca no Instagram para falar de Arthur: . "Sei que fui claro e não preciso nem colocar música triste de fundo para ecoar ou validar minha mensagem. Espero ter sido claro com todos que me pediram um posicionamento e que a Maíra reflita sobre o que vem fazendo e falando".

Vale lembrar que Maíra entrou com uma advogada numa live de Leo Picon, pedindo que o influencer apagasse um post que o perfil de Jade fez, acusando o ator de manipulação psicológica e “gaslighting”.