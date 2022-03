Gustavo vence prova bate-volta e se salva do paredão no BBB22

"Na primeira fase, eles têm que encontrar o celular com o app. Quem encontrar 2 celulares conclui a primeira fase. Na segunda fase, eles têm que encontrar cesta com cards do produto. Quem achar 2 produtos avança para a terceira fase. Na última fase, eles têm que encontrar a porta com o dummy".

Gustavo escapou do paredão, na noite deste domingo (20), ao vencer a prova bate-volta no BBB22. Ele disputou contra DG e Eliezer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.