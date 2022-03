Gustavo revela quem vai indicar ao paredão se vencer prova do líder

Lucas concordou com a decisão de Gustavo: "Ele é opção de muita gente mesmo". E também ressaltou: "Se tiver alguma consequência na prova, é bom nem colocar ele. Vai que ele acaba no paredão".

"Eu iria no Eli, quero ver ele no paredão faz tempo. O bicho se safa em todas... Quase agora ele foi, mas por conta de um voto escapou. Antes disso, ele também ganhou aquele bate e volta", disse Gustavo. "Se eu pegar a Liderança, agora não tem como escapar dessa", afirmou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.