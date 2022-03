Gustavo mira em Eslovênia no paredão: 'Nem vou fazer discurso'

"Tô na paz, Tadeu", brinca Gustavo, que se aproxima de Eslovênia e cobre seu rosto com uma capa. A modelo, então, vê Gustavo imitar a piscadinha de Lucas e brinca sobre como será o seu discurso de Eliminação do reality: 'Aí, o Tadeu diz: 'quem sai é você e boom [imitando o som de quando Lucas fazia a piscadinha]', gargalha.

