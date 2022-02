Gustavo e DG são eliminados da prova do líder

As duplas Jade Picon e Laís e Paulo André e Pedro Scooby continuam na disputa e a influenciadora exclama: "Meu VIP! Tô feliz, gente. Independente do resultado, estou muito feliz."

Gustavo e Douglas são eliminados da Prova do Líder PicPay e deixam a área de prova. A saída dos brothers acontece depois do paranaense não terminar a montagem dos blocos a tempo. Com o cronômetro zerado, o ator bate palmas e diz: "Tá bom, tá bom".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.