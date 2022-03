Gustavo critica Eslovênia: 'Moralzinha dela lá fora estava bem abalada'

Scooby, Gustavo e Eliezer avaliaram as estratégias de jogo no BBB22 e as opções de voto para o próximo paredão. Em seguida, o ex-Casa de Vidro criticou Eslovênia.

"Está há 70 dias no programa e nem fez Bate-Volta ainda. Não acho isso justo nem com os participantes e nem com o público. Se ela tivesse batido no Paredão na segunda semana, ela saía. A moralzinha dela lá fora estava bem abalada", disse ele.

"Tem que dar chance para o público decidir", completou Gustavo. Scooby opinou sobre o assunto.

"O peso maior aqui é o público. Tem jogo, mas é ele quem tira. Acho que é justo todo mundo ir pro público ter direito de escolher quem quer ver aqui dentro. Falei anteontem, não é porque queria você no Paredão de qualquer jeito, tinha uma lista de pessoas que não tinha ido. Estava você, Lucas, Eslovênia e a Laís, então é isso".

"Acho importante", concordou Eli.