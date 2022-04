Gustavo alerta Natália sobre paredão: 'meu alvo agora é você'

Durante a festa, Natália decidiu conversar com Gustavo sobre as últimas brigas que os dois tiveram dentro do BBB22. No entanto, o brother revelou que apesar de selar as pazes, agora a sister é seu alvo na formação do paredão.

"Eu gosto de você, tá?", começou Natália.

"Também gosto de ti", respondeu Gustavo dando um beijo no rosto da sister e afirmou. "Lá fora a gente não vai ter que passar por essa dinâmica".

"Eu entendo você ficar chateado, entendo você ficar triste, assim como eu também fico triste. Você falou assim, 'você falou que gostava de mim e me chamou de chato'. Chato é em algumas circunstâncias. Em certos momentos, eu tenho algumas atitudes de centavos e em certos momentos, essas, para mim, são algumas atitudes de centavos, entendeu?", disparou a sister.

"A gente chegou num momento do jogo que eu não tenho indisposição com ninguém da casa, mas eu tenho que votar. Hoje, por exemplo, eu não voto no DG, nem no Scooby e o PA é o último também. Sobra vocês quatro. Dos quatro, a Lina foi no paredão comigo um dia e o Eli também, então é a lógica", argumentou ele.