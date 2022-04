Filipe Ret e L7nonn cantam 'Me sinto abençoado' e levam PA e Scooby ao delírio

Assim que percebem a batida da canção, que costumam cantar quando vencem algum obstáculo do jogo, os brothers pulam abraçados e começam a vibrar. "Vamos", grita Paulo André. "Um dos melhores shows do BBB", declara Pedro Scooby

Terceira atração da Festa Tiktok do BBB 22, L7nnon e Filipe Ret cantam a música 'Me Sinto Abençoado', parceria de Filipe Ret com MC Poze, e levam Paulo André e Pedro Scooby ao delírio.

