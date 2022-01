Ex-BBB Luciano testa positivo para Covid

O primeiro eliminado do BBB22, Luciano testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pela apresentadora Ana Clara, durante o programa "Fora da Casa BBB", exibido no Gshow e no Globoplay.

"Gente, olha... Infelizmente o Luciano testou positivo para covid. A gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo e ele testou positivo, então não pôde estar presente aqui com a gente nos estúdios hoje. Luciano, um beijo e boa recuperação para você", disse ela.

No Twitter, a equipe do ex-BBB informou que ele está com sintomas leves e segue em isolamento com a namorada.