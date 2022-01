Eslovênia diz que opinião de Jessi e Natália é insignificante: ‘duas vaca, nojenta, safada'

Agora vai Natália e Jessi falar assim com a Eslô, já estavam comparando elas com a Karol Conka e com todos os haters possível, mas a branca pode né. #bbb22 pic.twitter.com/PYAfmrsTNn

Em outro momento com Brunna e Jade, Eslô voltou a detonar as sisters e disse: “A opinião delas também é insignificante, então elas que tomem no c*”.

