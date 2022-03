Eslovênia cogita desistir da prova e propõe acordo com brothers

A modelo chama Gustavo para entrar na conversa. "Gustavo, se quiserem que eu saia, eu posso sair. Só me prometer que não vota em mim e me coloca no VIP. Todo mundo concordando, eu saio", conta.

Douglas Silva, então, cai na risada com a sugestão e sugere para a sister. "Fala com Gustavo isso", afirma.

"Se alguém aí quiser ganhar o Líder, eu saio. Me leva no VIP e não vota em mim. Aí, eu saio", anuncia a sister, que ainda completa: "Se todo mundo concordar, eu saio", destaca.

Na Prova do Líder de Resistência Avon, Eslovênia chama atenção dos brothers para revelar a sua condição para deixar a dinâmica que vale a liderança na décima semana do BBB 22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.