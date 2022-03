Eslovênia avalia painel tático de Arthur: 'Percepção de jogo top'

Na academia com Lucas, Eslovênia avaliou o painel tático montado por Arthur e ficou impressionada com a visão de jogo do brother logo após a prova do líder que consagrou a vitória de Lina.

"Quem colocou isso?", perguntou a sister. "Não sei. Não fui eu, não. Não foram os meninos", apontou Lucas. "Acho que sim", sugeriu Eslô. "Ah, quando a gente estava conversando aqui em baixo, o Arthur estava aqui em cima. Ele estava aqui em cima ou ali atrás? Percebeu que ele voltou de lá? A gente não falou nada demais. Falamos?", disse Lucas preocupado.

"Verdade. Não, claro que não. Será que ele já idealiza que vai ao Paredão? Ele tem uma percepção de jogo muito top", disse Eslovênia elogiando Arthur.

"Acho que ele imagina. Quem ela vai indicar?", perguntou Lucas. "Ele me colocou perto do DG. Será que ele vai me puxar [no Contragolpe]?... Então, ela vai em Arthur? Então, o Paredão é sobre as outras duas pessoas", destacou Eslovênia. "Não sei. Se colocar assim, entrega o prêmio para o Arthur logo. Acho que tem que ter confiança", finalizou Lucas.