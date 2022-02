Escondido atrás da porta, Tiago ouve sisters falando dele

O ator até pensou em entrar no quarto lollipop antes, mas queria pegar mais detalhes da conversa. Assim que Abravanel bateu na porta, as sister tentaram disfarçar e mudaram de assunto.

"O Arthur e eu estávamos querendo encontrar uma forma de Lucas não sair [no paredão]. E a gente conversando sobre isso foi muito estranho, porque ao mesmo tempo em que eu não votaria em Larissa, o Arthur não votaria no Tiago. Aí eu comecei a rir, por causa da situação, dos aliados", disse Eslô.

Na madrugada de hoje, Tiago Abravanel protagonizou uma cena curiosa no "BBB 22" (TV Globo). O ator estava pronto para entrar no quarto lollipop quando ouviu uma conversa mencionando o seu nome. Na ocasião, Eslovênia contava à Jade, Laís e Larissa sobre um papo que teve com Lucas e Arthur.

