Equipe de Rodrigo se pronuncia após termo transfóbico no BBB 22

"Esperamos que ele possa aprender com isso e evoluir como ser um humano. Depois da 1ª mulher trans, Ariadna Arantes, 11 anos depois temos a primeira participante travesti na história do programa, Linn da Quebrada, e que a entrada dela, sirva para conscientizar e firmar ainda mais a presença de trans e travestis na sociedade, onde são tão marginalizadas", oompletou.

Com a repercussão negativa, a equipe do brother se pronunciou e repudiou a fala do participante."O Rodrigo teve uma fala infeliz e errada nessa madrugada onde ele usa 'traveco'. Viemos por meio deste comunicado, pedir desculpas pela fala do Rodrigo e relembrar que esse termo é ofensivo e jamais deve ser usado para se referir a qualquer pessoa trans ou travesti". Após ter essa fala, Rodrigo foi repreendido pelos colegas, reconheceu o erro, pediu desculpas e disse que hoje iria conversar com a Linn", inicia o comunicado.

