Entenda como começou o barraco e quebradeira de Natália no BBB22

Muita gente ficou chocada ao ver Natália completamente descontrolada durante a festa desta quarta-feira (16), que prometia ser morna sem grandes acontecimentos até então.

Se você foi dormir e acordou com os vídeos de Natália quebrando tudo na casa mais vigiada do Brasil, a gente resume para você como começou o surto da sister e a treta entre ela, Jessilane e Linna.

Antes da festa começar, Natália se irritou ao mostrar a roupa para as amigas que não prestaram muita atenção. Logo nos primeiros minutos da festa, Natália desabafou com Eslôvenia: “Sabe por que eu digo que às vezes me sinto muito incomodada? Porque não é uma coisa que acontece só uma vez, é uma coisa que acontece várias vezes. Hoje eu não sou tão dependente delas, antes eu era muito mais apegada. Eu sei que elas são assim, elas têm um ciclo delas e sei que às vezes o ciclo delas não vai me envolver”.

natália dando uma surtadinha pic.twitter.com/MAbTKqhsYg — vic (@todeboafodase) March 17, 2022

Eslô, então, aconselhou a sister a conversar com as amigas. Pouco antes de duas horas de festa, Natália precisou ser levada para o quarto por Eslô, Linna e Jessi por estar muito bêbada Lá, ela começou a expor o que estava sentindo. “Você pra mim é um amor, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível e a Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes porque eu amo muito, porque eu gosto muito, porque eu me identifico muito e às vezes eu fico me sentindo deslocada. Porque muitas das vezes é a conversa só de vocês duas e não me inclui. Eu fico triste, eu fico magoada porque muitas vezes eu quero falar coisas por mais que sejam de mim, é pra me incluir no assunto”, disse.

Linna tentou falar, mas foi interrompida várias vezes por Natália. As sisters, então, levaram a atriz para o outro quarto para se acalmar já que chorava bastante e isso foi o estopim para Natália, que começou a chutar a porta e dar socos na parede.

"O que eu sinto sempre parece menor, o que eu quero falar sempre parece menor. Eu não aguento mais isso! No final, eu sempre sou a problemática! Não aguento mais isso", gritou Natália, que em seguida saiu do quarto e começou a jogar as cadeiras para cima e bater nas mesas.

“Eu sempre sou a problemática, eu não aguento mais isso! Eu relevo as coisas que as pessoas fazem, e quando é comigo, fod*-se. Não importa o meu sentimento, não importa o que eu sinto. E isso me dói”, gritou enquanto Eslôvenia tentava acalmar a sister.

Ao ver como Natália estava transtornada, Linna disse que queria abandonar o programa e ficou sentada de frente para o botão de desistência, mas rapidamente se levantou e foi para o banheiro.

Nesse meio tempo, Linna foi ao banheiro sem perceber que estava com o top preso na cintura e a roupa caiu na privada. A atriz, então, achou que Natália havia jogado o top na privada.

O top da Lina grudou no microfone e ela não viu e deixou cair na privada!



Natália / #expulsão / DOIS MESES COM PA / Nati / BadNat / Lina e Jessi pic.twitter.com/QCKZXNGZ5p — Team Aguiar 1,77% (@team_thuti) March 17, 2022 Por mim a gente já cancela essa edição. Pega os participantes e joga tudo em um intensivão de terapia, inclusive a gente que tá assistindo. #expulsao #BBB22 pic.twitter.com/8NFMmS83zB — Mas moço(@masmosso) March 17, 2022

Assim como os telespectadores ficaram perdidos no rolê, Douglas, Lucas, Gustavo, Eliezer, Arthur, Paulo André e Pedro Scooby ficaram sem entender nada ao entrarem na casa e verem toda a confusão.

Por fim, Linna e Natália foram levadas para quartos diferentes e o barraco terminou.