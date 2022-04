Emparedado, Eliezer desabafa com Natália: 'Sei o que você passou'

"Eu entendo. Nem estou comparando qual foi o melhor ou pior, é no quesito votação. O que é ser votado toda semana. O que é sentar na sala para o Tadeu [Schmidt] e cruzar os dedos 'não fala meu nome', 'não vou, não vou' e ouvir 'Eli, seis votos, cinco votos, Eli vai para o Paredão, Bate-Volta, Contragolpe é Eli, Eli é o que não foi votado'. Então, o desgaste emocional é muito grande. O meu sentimento não tem a ver com você. É tudo junto", declarou Eliezer.

"O meu desgaste emocional está absurdo. Tem dia que eu fico 'nossa, preciso me controlar' porque foi o que eu te falei: eu sei o que você passou no começo do programa. Lógico, no começo do programa, além da votação da casa, teve atritos na casa", desabafou o brother. "Várias outras coisas", pontuou Natália.

Emparedado, Eliezer desabafou com Natália sobre ser alvo de votos no BBB22.

