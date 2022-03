Em véspera de eliminação, Lucas avalia estratégias que teriam prejudicado seu jogo

Gustavo e Lucas seguem conversando na área externa do BBB22, na madrugada desta terça-feira (29), e avaliam possíveis fatores que contribuíram para Lucas estar no paredão. Ele disputa contra Scooby e PA.

"Estou muito tranquilo com a minha conduta, de ter vindo trocar ideias com vocês e tal... E por eu não ter treta, votar em alguém é muito difícil, tá ligado?", disse o 'Barão da piscadinha'.

Gustavo respondeu: "Acho que uma coisa que te desfavoreceu nesses últimos dias foi justamente esse negócio assim... Todo mundo sabe que você sempre esteve com as três. Todo mundo sabe também que você tem a Eslô. E antes da sua liderança, você falou que a gente estava mais próximo dos moleques. Então você acabava que estava com todo mundo da casa".

Lucas declarou: "Como não me sentia pertencente, eu comprei sua briga, os moleques estavam do seu lado e eu achei que ia escolher um lado e votar no Eli".