Eliminação no BBB 22; enquetes apontam quem tem maior rejeição

O Big Brother Brasil 2022 terá o primeiro participante eliminado da edição nesta terça-feira, 25.

Enquetes de sites especializados já indicam quais participantes têm mais chances de permanecer na casa, e quais têm maior rejeição.

Conforme a enquete do Notícias da TV, com 130 mil votos computados, Luciano deve ser eliminado. O rapaz que sonha em ser famoso aparece com 43,30% das intenções de voto. Em seguida vem Natália, com 34,60%. Naiara Azevedo é a que tem menos chances de sair, com 22,10% dos votos para ser eliminada.

A enquete do Uol aponta a mesma ordem, no entanto Luciano aparece com 44,18%, Natália com 29,71% e Naiara 26,11%, de 157 mil votos computados.