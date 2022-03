Eliezer tira satisfações com Scooby: 'nossa relação desandou'

Incomodado com os votos do último paredão, Eliezer convesou com Scooby e DG, nesta quinta-feira (24), durante a festa do líder Arthur.

Vou te falar a única coisa que me incomoda. Não tenho nenhum problema com voto. Estou aqui para ser votado. Mas no último Jogo da Discórdia, você usou três argumentos para falar que eu sou influenciável. Vou te contestar os três e depois você fala. Tu falou que eu faço exatamente o que as pessoas querem. Se eu fizesse isso, o DG já teria ido em três Paredões.", disse Eslo.

"Quando você falou que não escuta minha voz, que não vê minha opinião. Eu e você já tivemos vários embates de opinião, foi com o Arthur, aquele negócio da Lina lá no sofá, foi com o Vini... Você é meu voto, e eu sou seu voto, e beleza. Eu não sei em que momento a nossa relação desandou, ou se ela realmente desandou por consequência do jogo.", disse Eliezer. Scooby ouviu atentamente a sister.