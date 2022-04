Eliezer fala sobre Jessilane na casa do BBB22: 'Começou sem notoriedade nenhuma'

Durante conversa com Arthur Aguiar na casa do BBB22, Eliezer falou sobre a participante Jessilane, eliminada do reality no último domingo (17). Segundo ele, a professora de biologia ‘começou sem notoriedade nenhuma’.

“Jessi cresceu muito aqui dentro, né?”, diz Eliezer para Arthur que concorda com o brother. “Ela começou sem notoriedade nenhuma e, de repente, estava maior do que muita gente”, completou o designer.

“É porque ela começou a se posicionar, né? Foi legal ver esse arco dela mesmo”, comentou o ator.

Em seguida, Eliezer também comenta sobre a profissão da sister: “Sim, o crescimento pessoal. Acho muito legal também a história que ela carrega por trás dela. Porque eu acho que no Brasil os professores são tão pouco valorizados”.

“Tá maluco, a minha mãe é professora. É louco”, disse Arthur. “Isso me deixa preocupado quando penso no futuro do Brasil, dos meus filhos, dos meus netos. Quem vai ensinar meus filhos?”, refletiu Eliezer.