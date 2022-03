Eliezer e Eslovênia comemoram primeira vitória de lollipop em um paredão

No meio da pista de dança, Eliezer e Eslovênia gritaram: "O lollipop tá vivo, o lollipop tá vivo". "Somos o Top 2 do lollipop", comemorou a sister.

Os brothers do quarto lollipop, Eliezer e Eslovênia, comemoram a primeira vitória em um paredão do BBB22. Isso porque 7 lollipopers foram eliminados, desse total, 6 foram em semanas seguidas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.